Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Vatandaşlar hava durumuna bakıp sokağa öyle çıkıyor. Yurtta yarından itibaren yağışlı bir hava sistemine girilmesi bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen “Çarşamba akşamından itibaren hemen hemen Türkiye nin her yerinde yağış var. Daha sonra yağışlar devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde; Yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte yurtta ayrıntılı hava durumu…
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANISA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in dağlık kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklıo sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GİRESUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SIIRT °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
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