Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevreleri ve Diyarbakır’ın kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.
BURSA 14°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 16°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL 16°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası ve zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELI 15°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
IZMIR 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANISA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde il merkezi ve doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çankırı haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
CANKIRI 7°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARABÜK 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 12°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DIYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZIANTEP 15°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SIIRT 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,5 ila 3,5m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta ve Doğu Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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