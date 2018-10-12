Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre Mersin, Antalya, İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevreleri ve Diyarbakır’ın kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

BURSA 14°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL 16°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası ve zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELI 15°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANISA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde il merkezi ve doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çankırı haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

CANKIRI 7°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR 10°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABÜK 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DIYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SIIRT 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,5 ila 3,5m Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Orta ve Doğu Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.