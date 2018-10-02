Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağmur beklenen iller…

Türkiye, son günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Ülkemizi teğet geçen kasırga yerini yağmura bırakmıştı. Meteoroloji bugün yalnızca üç ile yağmur uyarısında bulundu. Ülkemiz genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde İzmir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık