Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde İzmir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ °C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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