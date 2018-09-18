Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli rüzgara dikkat!

Kış mevsimi yaklaşırken aniden yağmura yakalanmak istemeyenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor. Serin ve yağışlı havanın etkisine girdik. Ancak Meteoroloji vatandaşı bu kez kuvvetli rüzgara karşı uyardı. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu

MANISA °C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARABUK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 32°C

Az bulutlu

SANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu

SIIRT °C, 34°C

Az bulutlu