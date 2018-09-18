Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu
MANISA °C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARABUK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğleden sonra il geneli yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
SANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu
SIIRT °C, 34°C
Az bulutlu