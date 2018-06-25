Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Marmara’da ceviz büyüklüğünde dolu bekleniyor!

Yaz mevsimi geldi ancak kuvvetli yağışlar devam ediyor. Vatandaşlar zaman zaman sağanak yağışlar nedeniyle olumsuz durumlarla karşılaşabiliyor. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yarın Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nde süper hücreli fırtınalar görülebilir. Ceviz büyüklüğünde dolu ve yerel seller mümkün." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Konya, Karaman, Ankara, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Tokat çevreleri ile Bursa’nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Öte yandan Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar’da sağanak ve gök gürültülü yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Kütahya ve Eskişehir’de de öğleden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.