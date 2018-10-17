Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Suriye’den geliyor! Tehlikeli olabilir

Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmelere göre; Suriye üzerinden gelen toz taşınımı yurtta etkili olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kalitesinin kötü ve hatta tehlikeli boyutlara varabileceğini belirterek vatandaşları uyardı: "Toz taşınımının etkisiyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmamaları gerekiyor."

Meteoroloji’den ve uzmanlardan son dakika toz taşınımı uyarıları geliyor. Özellikle havası kirli şehirlerde yaşayanların dikkat etmesi gerekiyor. Suriye üzerinden gelen ve özellikle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu başta olmak üzere güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının yarın (Perşembe) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’da etkisini sürdüreceği, Cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle birlikte etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı hadisesinin sebep olabileceği; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

“HAVA KİRLİLİĞİ ARTACAK”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Arap yarımadasından rüzgarlar aracılığıyla Türkiye’ye gelerek bir süredir etkisini gösteren toz taşınımının hafta sonuna kadar yer yer devam edeceğini belirterek, hava kalitesinin kötü olduğu şehirlerde de bu nedenle kirliliğin arttığını söyledi.

Bir süredir yurdun güneydoğu kesimlerini etkisi altına alan ve Ankara’ya kadar uzanan toz taşınımına ilişkin basına değerlendirmede bulunan Toros, ısınan çöl yüzeylerinde oluşan fırtınaların, tozu yüzeyden kilometrelerce yukarılara taşıdığını ifade etti. Toros, rüzgar aracılığıyla da her yıl milyonlarca ton tozun çöl yüzeyinden havalanıp kıtalar ve okyanusları aşarak atmosferde yolculuk yaptığını söyledi.

Bunun normal bir durum olduğunu anlatan Toros, Türkiye’yi etkileyen tozların genellikle Afrika, Arap yarımadası ve İran’ın çoğunu kapsayan geniş kurak ve çöl alanlarından geldiğini kaydetti.

Toros, bugünlerde Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri haricindeki yerlerin Arap yarımadasından gelen çöl tozu etkisi altında kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Yapılan sayısal hava modelleri tahminlerine göre toz taşınımı hafta sonuna kadar yer yer etkili olacak. Birkaç gündür devam eden tonlarca çöl tozunun hem yararı hem de zararı vardır. Toz taşınımı başta solunum yolu rahatsızlığı olmak üzere yaşlılar, çocuklar ve diğer hassas kesimler için sağlık sorunu oluşturabilir. Çapı küçük olan tozu solunum sistemimiz tutmakta yetersiz kalır. Vücuda girerek de zarar verebilir.”

“HAVA KALİTESİ TEHLİKELİ BOYUTLARDA OLABİLİR”

Toros, çölden gelen toz taşınımının görüş mesafesinde düşüş gibi farklı olumsuzluklara da neden olabileceğini dile getirerek, çöl tozu içeren yağmurların, içindeki mineraller sayesinde bitkilerin gelişiminin ve veriminin yükselmesine katkı sağladığını, deniz canlıları için demir gibi temel ihtiyacın karşılanmasında da önemli rol oynadığını vurguladı.

Yağış alan bölgelerde genellikle araçlar üzerinde çamur izleri olarak kendini hissettiren çöl tozunun, hava kirliliği açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Toros, şöyle konuştu:

“Çöl tozları, şehirlerde hava kirliliği artmasına sebep olabiliyor. Kamuoyunun rahat farkına varabilmesi için Hava Kalitesi İndeksi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli olarak 6 farklı gruba ayrılıyor. Bugünlerde şehirlerde hava kalitesi kötü ve hatta tehlikeli boyutlara varabilir. Toz taşınımının etkisiyle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmamaları gerekiyor.”

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara’nın doğusunda düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi, doğu kesimlerinde düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AKSARAY °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz’de düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batısında yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT °C, 26°C

Parçalı bulutlu