Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Tropikal fırtına yağmura dönüştü! Önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne, Kırklareli, Antalya ve Burdur'un doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Orta Akdeniz'de Libya açıklarında oluşan Tropik Fırtına Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etmiş ve burada şiddetini azaltarak bir alçak basınç merkezine dönüşmüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi'nin batısında ve Yunanistan'ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Sistemin hızı azalmış olup; Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini bu akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne, Kırklareli, Antalya ve Burdur’un doğu ilçeleri ile Isparta’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya ve Burdur’un doğu ilçeleri ile Isparta’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde merkez ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu