Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Tropikal fırtına yağmura dönüştü! Önleminizi alın!

Orta Akdeniz'de Libya açıklarında oluşan Tropik Fırtına Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etmiş ve burada şiddetini azaltarak bir alçak basınç merkezine dönüşmüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi'nin batısında ve Yunanistan'ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.
Sistemin hızı azalmış olup; Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini bu akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne, Kırklareli, Antalya ve Burdur’un doğu ilçeleri ile Isparta’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
ISTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya ve Burdur’un doğu ilçeleri ile Isparta’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde merkez ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
K.MARAŞ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
ARDAHAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.