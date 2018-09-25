Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yarın başlayacak Perşembe’ye kadar sürecek (İstanbul’da hava durumu)

Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü İstanbul'da ve Ankara'da fırtına ve yağmur bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın (26.09.2018 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

27.09.2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak yağışların, yarın (26.09.2018 Çarşamba) akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

⚠ Meteorolojik Uyarı

Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde Fırtına Bekleniyor!

Beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/woQZUKQmAs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 25 Eylül 2018

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK!

Ülkemizin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı), Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalması bekleniyor.

26.09.2018 Çarşamba günü yağışların yurdumuzun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile, Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Tahmin (26 Eylül – 02 Ekim 2018)

Hava sıcaklıkları yarın (Çarşamba) Ülkemizin Kuzeydoğu ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacak, ancak Perşembe günü Batı bölgelerden başlayarak tekrar artışa geçecek. pic.twitter.com/wgtHyhDos0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 25 Eylül 2018

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara'da havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Çarşamba günü kısa süreli hafif bir sağanak yağış meydana gelebileceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı Bugün 31 derece beklenen en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 15 derece kadar azalarak 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği yarın kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50- 80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirterek, bu konuda uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Ankara´da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul'da Çarşamba günü aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve bugün 28-30 derece seyreden en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

27.09.2018 Perşembe günü yağışların sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında süreceği ancak soğuk havanın kuzey ve iç kesimlerde etkili olmaya devam edeceği, Yurdumuzun güneybatısından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlaması bekleniyor.