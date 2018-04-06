Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: Haftasonu hava nasıl olacak?

Bahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Güneşli havayı haftasonunda değerlendirmek isteyen vatandaşlar merak ediyor: Haftasonu hava durumu nasıl olacak? Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları, hafta sonunda Batı kesimlerde, hafta başında ise iç ve Doğu bölgelerde biraz azalacak. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden haftasonu hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı geldi. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara’nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TEKIRDAG °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUGLA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KAYSERI °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SINOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RIZE °C, 18°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDIN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık