Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden haftasonu hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtı geldi. Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara’nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TEKIRDAG °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUGLA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Genellikle az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KAYSERI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SINOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RIZE °C, 18°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDIN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık