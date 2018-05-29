Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu: İstanbul’da güneş, Ankara’da yağmur!

Dört gözle yaz mevsimini bekleyen vatandaşlar son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar ne zaman sona erecek merak ediyor. Ankara'da hayatı durma noktasına getiren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İstanbul'da ise Perşembe gününden itibaren yağmur yerini güneşe bırakacak. Yurt genelinde kuvvetli yağışların bu hafta da devam etmesi bekleniyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Çarşamba günü yurdun Kuzeybatı kesimleri haricinde kalan alanların tamamında sağanak ve gök gürültülü yağış meydana gelecek. Ege’nin güney bölgesi Denizli, Uşak, Afyon şehirlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun özellikle Konya, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe günü yağışlı sistem Doğu’ya doğru hareket edecek. İç Anadolu’da ve Sinop ile Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. İstanbul’da önümüzdeki günlerde yağış yok. İstanbullular artık güneş yüzü görmeye başlayacak. Ankara’da yağışlı hava devam edecek. İzmir’de artık yağış yok güneş yüzünü göstermeye başlayacak.

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimleri dışında ülke genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Göller yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.