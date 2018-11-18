Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Batı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MANISA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.