Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kuvvetli sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; ülkemizin batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini almaları bekleniyor. İşte yurtta hava durumu ve yağış beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MANISA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

CANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu