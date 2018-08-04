Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Taşkın ve sel riskine dikkat!

Kuvvetli sağanak yağışlar devam ediyor. Meteoroloji'den bazı illere ani taşkın ve sel riskine karşı uyarı geldi.Bugün akşam saatlerine kadar Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu ve Kütahya'nın güney ilçelerinde taşkın riski bulunuyor. Öte yandan Erzurum, Kars ve Ardahan illerine de uyarı yapıldı. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün akşam saatlerine kadar Ayfonkarahisar, Uşak ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğu ve Kütahya’nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenmekte olup taşkın riski bulunuyor. Cumartesi günü Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde lokal kuvvetli yağışlar beklenmekte olup taşkın riski bulunuyor. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz ediyor.

İSTANBUL ÇEVRESİ DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli(30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISTANBUL °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İç Ege’nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar ve Uşak’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

MUGLA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, zamanla batısının iç kesimleri ile bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Adana ve Mersin’in iç kesimleri, Hatay’ın kuzeyi ile Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SINOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Artvin’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ORDU °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RIZE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile bu sabah ilk saatlerde Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AGRI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDIN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık