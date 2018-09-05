Meteoroloji’den son dakika: Kış kapıda 12 ile kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ve Ankara'da yarın öğleden sonra; Bursa, Düzce, Kastamonu, Sinop, Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova çevrelerinde ise bu gece saatlerinden yarın (06.09.2018 perşembe) akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdumuzun Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini serin ve yağışlı havanın tüm yurda hakim olacağını açıklamıştı. Serin ve yağışlı hava sistemi Batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde etkili olacak. Hava sıcaklıkları 4 – 10 derece azalacak. İç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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6 Eylül Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz'in; 7 Eylül Cuma günü ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; 06.09.2018 Perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde, 07.09.2018 Cuma günü ise Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.