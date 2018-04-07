Meteoroloji’den son dakika o illere sağanak yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumuna göre 9 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alması gerekiyor. Öte yandan sıcaklık İç ve Doğu bölgelerde azalacak, Salı günü Batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar ülkemiz genelinde artacak. İşte yurtta son dakika hava durumu...

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli(40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR 8°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EDIRNE 11°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISTANBUL 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

SAKARYA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam ilk saatlerde Aydın’ın batısı ile İzmir’in güneyi, yarın öğle saatlerinden sonra İç kesimleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHISAR 7°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 10°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 5°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 20°C

Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN 16°C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE 5°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 1°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 5°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDIN 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık