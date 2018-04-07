Meteoroloji’den son dakika o illere sağanak yağış uyarısı! İşte yurtta hava durumu

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli(40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR 8°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EDIRNE 11°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISTANBUL 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
SAKARYA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam ilk saatlerde Aydın’ın batısı ile İzmir’in güneyi, yarın öğle saatlerinden sonra İç kesimleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHISAR 7°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR 10°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 5°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 20°C
Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN 16°C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla Parçalı yer yer çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRŞEHİR 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE 5°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR 5°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDIN 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık