Marmara’da sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yapılan son dakika uyarısına göre yurdun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisinde olacak. İstanbul'da sağanak yağışın etkisini saat 12.00'dan sonra yitireceği tahmin ediliyor. İşte 5 günlük tahmin ve tüm yurtta hava durumu...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün alınan haberlere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın da beklendiği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’de yer alan son hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak. İstanbul’da sağanak yağışın saat 12.00’a kadar sürmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu’nun doğusu, Sivas’ın batısı ve Yozgat’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Çankırı, Kastamonu’nun doğusu, Sivas’ın batısı ve Yozgat’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile ilk saatlerde güneydoğu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.