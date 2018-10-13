Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Tam 16 ile uyarı…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Batman , Siirt, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Batman , Siirt, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimler ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

IZMIR °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çankırı haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğledne sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğledne sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı