Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Tam 16 ile uyarı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Batman , Siirt, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimler ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
IZMIR °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANISA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çankırı haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğu kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğledne sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğledne sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.