Meteoroloji’den son dakika toz taşınımı uyarısı! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul’un kuzey kıyıları ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne çevreleri ile gece saatlerden sonra Bursa, Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğu kesimleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul’un kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISTANBUL 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELI 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 9°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
IZMIR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 12°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MANISA 18°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 8°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla güneyi çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
AKSARAY 11°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI 9°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR 10°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 18°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un kıyı kesimlerinin gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
AMASYA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ELAZIĞ 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 11°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SIIRT 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
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