Meteoroloji’den son dakika toz taşınımı uyarısı! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde azalma vb.) tedbirli olunması gerekiyor. İşte yurtta hava durumu ve yağmur beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul’un kuzey kıyıları ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne çevreleri ile gece saatlerden sonra Bursa, Balıkesir çevreleri ve Çanakkale’nin doğu kesimleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul’un kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISTANBUL 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELI 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 9°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IZMIR 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 12°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANISA 18°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 8°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla güneyi çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

AKSARAY 11°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI 9°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR 10°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun’un kıyı kesimlerinin gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ELAZIĞ 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 11°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SIIRT 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu