Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 21 ilde kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü neredeyse tüm yurda kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların düşeceği hafta boyunca yurdun büyük bölümü güneşten mahrum kalacak. İşte meteorolojiden son dakika uyarıları ve yurtta hava durumu...

Meteoroloji’den 21 ile kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yağışlar hafta ortasına kadar sürecek, havalar birkaç derece düşecek. İşte yurttan hava durumu haberleri…

METEOROLOJİ’DEN SON DAKİKA YAĞIŞ UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğün’den Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Çankırı, Bolu, Kırıkkale, Karabük, Düzce, Kastamonu, Çorum, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Mardin, Batman, Balıkesir, Bursa

İstanbul’un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kütahya il genelinde yarın (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Eskişehir il genelinde yarın (Pazar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Uyarıda, “Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Pazartesi) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Ani sel baskını, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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HAFTALIK GÖRÜNÜM

Yurdumuz geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara denizi üzerinde oluşan gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimleri de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesi, Doğu bölgelerimiz ile İç Ege ve Göller yöresinde atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında bulunmaktadır. Hava sıcaklıkları, Marmara'nın ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmektedir.

Ancak hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkemiz geneline yayılacağı ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

6 Mayıs Pazar günü: Marmara'nın ve Karadeniz'in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Trakya, Batı Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimiz dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şekline olacağı tahmin ediliyor.

7 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakası, Trakya'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta boyunca özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul'da Pazartesi gününe kadar özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus , Pazar ve Pazartesi günleri Anadolu yakasında Salı günü ise il genelinde hafif sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.

İzmir’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Pazar ve Pazartesi günleri iç kesimleri başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Pazar gününden itibaren sis nedeniyle normalleri civarında seyreden kuzey kıyılardan sonra yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde de 6-12 derece azalacağı ve önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir. Vatandaşlarımızın yağışın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla günlük hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.