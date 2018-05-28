Ankara yine sele teslim! İşte Meteoroloji’nin son dakika uyarısı ve hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son dakika uyarısıyla birçok ili sağanak yağışa karşı uyardı ve yağışlar Ankara'yı etkilemeye başladı. Ankara 15 gün arayla ikinci kez sele teslim oldu. Melih Gökçek zamanında altyapıya yapılan yatırımlar kendisini gösterdi. Ankara'da birçok cadde sular altında kaldı. İşte Ankara'daki sele dair detaylar, Meteoroloji'nin uyarıları ve son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasının ardından yağışlar yurdu etkilemeye başladı. Ankara’yı 15 gün aradan sonra yine sel aldı. Özellikle öğlen saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar akşam saat 8’e kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji Ankara’nın yanında, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Tokat, Amasya, Çorum ve Denizli’yi de uyardı.

ANKARA'DA HEM SAĞANAK, HEM DOLU! MALİYEYİ DE SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ankara için ‘'Dikkat.. Ani yağış'' uyarısının ardından 15 dakika süreyle yağan sağanak yağış dolu ile birlikte geldi ve birçok semtte su baskınları yaşandı. Birçok ev ve işyeri suyla dolarken, alt geçitlerde de yine araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağış Çankaya ve Mamak İlçelerinde etkili olurken, cevize yakın büyüklükte dolu da yağdı. Maliye Bakanlığının TBMM karşısında bulunan binasını da su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da 15 dakika süren kuvvetli yağış sırasında metrekareye 21-50 kg yağmur düştüğünü açıkladı. Yağış ve sonrasında göle dönen caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken bazı alt geçitlerde mahsur kalanlar oldu.

METEOROLOJİ’DEN ANKARA’YA UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji tarafından Ankara’ya yapılan son dakika uyarısı şu şekilde;

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ’DEN GÜNÜN TAHMİNLERİ

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Sinop ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla’nın iç, Denizli’nin güney, Burdur’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2) olması bekleniyor.

YAĞIŞ GÜNLERCE SÜRECEK

Yağışlı hava dalgası yurdu hafta sonuna kadar etkilemeye devam edecek.