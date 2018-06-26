Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul sağanağa dikkat! Hava durumu detayları…

Sabah saatlerinden beri beklenen yağış konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarı yayınladı. Son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da yağışlar saat 17’de başlayacak ve akşam 10’a kadar etkisini sürdürecek.
METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17:00-22:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YAĞIŞ KÜTLELERİ RADARDA GÖRÜNDÜ
Meteoroloji’nin radarında yağmur taşıyan kütlelerin İstanbul’a doğru olan seyri devam ediyor. Yağışların saat 17 sularında başlaması bekleniyor.