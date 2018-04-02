Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte yurtta hava durumu

Havalar bir sıcak bir soğuk, vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumuna ilişkin açıklamalar geldi. Hava sıcaklıklarının Salı günü doğu bölgelerde azalacağı, Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde don olayı beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu. İşte yurtta hava durumuna ilişkin ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumuna ilişkin yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Bu gece ve yarın (salı) sabah saatlerinde, yarın gece ve çarşamba sabah saatlerinde Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Çankırı ve Bolu’da hafif don olayı. 03.04.2018 Salı gecesi ile 04.04.2018 Çarşamba sabah saatleri arasında ve 04.04.2018 gece ve 05.04.2018 Perşembe sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in bin metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş ile Sivas, Kayseri çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKIRDAG °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUGLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SINOP °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RIZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AGRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDIN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık