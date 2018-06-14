Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre; güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ile Ordu’nun iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32