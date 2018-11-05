Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi,. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün son uyarısına göre Elazığ,Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

Meteorololji’den gelen son dakika haberine göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

5 KENT İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,”Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 21

İzmir: Az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 15 (Ajanslar)