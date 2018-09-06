Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Tüm yurdu etkisi altına alacak! İşte İstanbul’da ve tüm yurtta hava durumu…

Yarın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun önemli bir kısmında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon, Rize, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz’de (Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA KARADENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR!

Orta Karadeniz’de (Bartın-Samsun arasında) halen batı yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın kuvvetini arttırarak, yarın ilk saatlerden (07.09.2018-Cuma, 01.00) itibaren günbatısından 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi günü (08.09.2018, 12.00) öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, doğusu ile boğaz çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 35°C

Açık

GAZIANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 35°C

Açık

SIIRT °C, 34°C

Açık