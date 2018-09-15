Meteoroloji’den son dakika yağmur uyarısı! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir çevreleri ile Mersin ve Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 30°C
Az bulutlu
MANISA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin’in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MERSIN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Eskişehir, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARABUK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 31°C
Az bulutlu
SANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu
SIIRT °C, 33°C
Az bulutlu