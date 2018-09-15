Meteoroloji’den son dakika yağmur uyarısı! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasında kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı iller uyarıldı. Yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir çevreleri ile Mersin ve Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 30°C

Az bulutlu

MANISA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin’in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MERSIN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Eskişehir, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABUK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 31°C

Az bulutlu

SANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu

SIIRT °C, 33°C

Az bulutlu