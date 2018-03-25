Meteoroloji’den son haber! ‘Beklenen meteorolojik hadise’ nedeniyle yarın ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Meteoroloji'den yarın için önemli bir son dakika uyarısı geldi. Gelen son haberlere göre; Türkiye'nin kıyı Ege ve Trakya bölgeleri Pazar gecesinden itibaren çöl tozlarının etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan “Beklenen Meteorolojik Hadise” başlıklı uyarıda “Ülkemizin Batı Bölgelerinde Toz Taşınımı Bekleniyor!” denildi. Gelen son dakika bilgisine göre toz taşınımı trafiği olumsuz etkileyebilir. Yapılan uyarıda “Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de gece saatlerine kadar etkili olması beklendiği” kaydedildi. İLGİLİ HABER Bugüne dikkat! Yarından sonra havalar ısınacak ama... Meteoroloji'den son dakika haberleri ULAŞIM AKSAYABİLİR UYARISI Uyarıda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi. Açıklamada “yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.