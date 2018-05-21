Meteoroloji’den son hava durumu verileri! Ankara, İstanbul ve tüm yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara dışın hemen her bölgede sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da güneşli hava sabah saatlerinden sonra yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. İstanbulluları ise yer yer parçalı bulutlu bir hava beklerken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte tüm yurtta hava durumu...

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt’un doğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankaralıları sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Öğleden sonra ise parçalı bulutlu hava yerini sağanak yağışa bırakacak.



İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gün boyu hava yer yer parçalı bulutlu olacak.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt’un doğusu ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

