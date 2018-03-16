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Meteoroloji’den ‘yarın akşam’ uyarısı! Bir anda başlayacak…

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Hafta sonu dışarı çıkacakları da yakından ilgilendiren uyarıda Marmara ve Ege Bölgesi'de fırtına beklendiği belirtildi. İşte il il hava durumu...

android-time 15:35 16 Mart 2018
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Meteoroloji’den ‘yarın akşam’ uyarısı! Bir anda başlayacak…
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Hafta sonu dışarı çıkacakları da yakından ilgilendiren uyarıda Marmara ve Ege Bölgesi'de fırtına beklendiği belirtildi. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara’da yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına beklendiği belirtildi. Fırtınanın Marmara’da Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına beklendiği kaydedildi. Fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı kaynaklı zehirlenmelerine, ağaç ve direk devrilmesine, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. (İHA)

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Son güncelleme: android-time 15:5216.03.2018
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