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Metin Akpınar: Atatürk devrimleri yok edilemez

Halk TV ekranlarında yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan usta oyuncu Metin Akpınar, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yok edilemeyeceğini belirtti. Akpınar yayın sırasında, Atatürk'ün dil bilimi ve geometriye yaptığı katkıları anlattı ve "Mustafa Kemal'in beni etkileyen en büyük laflardan biridir, "Medeniyet yolunda Türkler ilerlerken elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 22:28
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Halk TV ekranlarında yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan usta oyuncu Metin Akpınar, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yok edilemeyeceğini belirtti. Akpınar yayın sırasında, Atatürk'ün dil bilimi ve geometriye yaptığı katkıları anlattı ve "Mustafa Kemal'in beni etkileyen en büyük laflardan biridir, "Medeniyet yolunda Türkler ilerlerken elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir" ifadesini kullandı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Metin Akpınar şunları söyledi;

“Mustafa Kemal’in devrimleri öyle kolay yok edilecek devrimler değil. Bugün harf inkılâbına karşı çıkmak mümkün mü? Demokrat dilde ünlüler fazla olur. Ünlü olursa öğrenmek de kolay olur. Atatürk dil bilimci gibi Türkçe’ye müthiş katkılar yapmıştır. Geometri kitabı müthiş bir kitaptır. Bu pozitif bir bilim değildir de nedir?”

Akpınar'ın sözleri salondan büyük alkış aldı.

Akpınar’ın sözleri salondan büyük alkış aldı.

MUSTAFA KEMAL’İN ‘MÜSPET İLİMDİR’ SÖZÜ

Akpınar Atatürk’ün beğendiği sözlerinden birini, “Nizip’te de bağırdım burda da bağıracağım, Mustafa Kemal’in beni etkileyen en büyük laflardan biridir, “Medeniyet yolunda Türkler ilerlerken elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir” şeklinde ifade etti.

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Uğur Dündar, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Halk TV’deki Halk Arenası programında yan yana geldi.

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Son güncelleme: android-time 23:0721.12.2018
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