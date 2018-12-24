Metin Akpınar’ın avukatı: Kendisinin böyle niyeti yoktur böyle bir amacı da yoktur.

Adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Metin Akpınar'ın avukatı İrem Hekimoğlu ise "Metin bey ifade için savcılığa çağırıldı geldik ifademizi verdik. Akabinde sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaret suçlamasıyla kendisinin ifadesini aldılar. Biz tabii ki bütün suçlamaları reddettik. Kendisinin böyle niyeti yoktur böyle bir amacı da yoktur. Söylenen sözler demokrasinin tanımı yapılarak söylenmiş sözlerdir. Ülkemizde faşizm olduğuna dair herhangi bir söylemi de olmamıştır. Bütün bunları reddettik. Kendisini denetimli kontrolle serbest bıraktılar. Şu anda sağlığı da kendisi de iyi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Kendisi şu an yemeğe gitti, sabahtan beri çok yoruldu. Daha fazla yorulmasını istemediğim için ben açıklama yaptım. Bir gözaltı kararı yok. Ona rağmen polisle getirilmesi çok doğru bir karar değildi bence ama polisler de gayet naziklermiş" dedi.

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