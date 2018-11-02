Metro inşaatındaki göçükle ilgili savcılık soruşturma başlattı

Ümraniye’de, metro inşaat sahasının bulunduğu yolun çökmesi ve çevredeki bir siteye ait olan güvenlik kulübesinin göçükte kalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Ümraniye'de, metro inşaat sahasının bulunduğu yolda göçük meydana gelmesi sonucu 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ümraniye-Bostancı metro inşaatında dün akşam saat 23.30 sıralarında göçük meydana geldiği ve 2 kişinin göçük altında kaldığına dair ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

Göçük altında kalan kişilerin Günay Halat ve Mehmet Altun adlı özel güvenlik görevlilerinin olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bölgede AFAD, AKUT ve itfaiye görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu 02.11.2018 günü saat 08.30 civarında Mehmet Altun’un cesedine ulaşıldığı, Ümraniye Eğitim ve

Araştırma Hastanesi’nde yapılan adli muayene sonucu ölüm sebebi belirlenemediğinden cesedin klasik otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine gönderildiği, Günay Halat’ın cesedinin de aynı gün saat 14.10 civarında göçük altından çıkarıldığı ve ceset üzerinde adli muayene ve otopsi yapılması amacıyla gerekli çalışmaların derhal başlatıldığı” ifadeleri kullanıldı.

İlgili kolluk birimlerine “can güvenliği riski bertaraf edildikten sonra olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, inşaatın sahibi, teknik sorumlusu, personelden sorumlu görevliler ile ilgili diğer kişilerin kimliklerinin tespiti ve savunmalarının alınması, tanık beyanlarına başvurulması ve olay anına ait kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi” yönünde talimat verildiği kaydedildi. Öte yandan açıklamada, kolluk birimleriyle sürekli irtibat halinde olunarak gelişmelerin takip edildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.