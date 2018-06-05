Metro mağduru minibüsçüler İBB önünde

Kadıköy -Kartal-Tavşantepe metrosundan mağdur olan Gebze-Harem minibüs esnafı İBB önünde eylem yaptı. 54 minibüs ile İBB önüne gelen esnaf, yetkililerden 6 yıldan fazladır çözülemeyen sorunlarına çözüm bulunmasını istedi

Harem-Gebze hattında günlük çalışan 376 minibüsün, metro hattı sonrası araç fazlalığı nedeniyle 54'e düşmesi nedeniyle 6 yıldan fazladan mağdur olduklarını söyleyen minibüsçüler bugün çalışmayan 54 araçla birlikte Saraçhane'deki İBB binasının önüne geldi. İBB binasının karşısına çift sıra park eden minibüslere trafik polisi tarafından ceza kesildi. İBB önünde yetkililere seslenen Gebze Harem Minibüsçüler Dernek Başkanı Ramiz Yılmaz “Esnaf borcunu ödeyemiyor. Biz çözüm sözü almadan gitmeyeceğiz” dedi.

376 ARAÇLA GELİRİZ

İBB'nin önünden sorunları çözülene kadar ayrılmayacaklarını dile getiren Yılmaz şöyle devam etti:“Hepimiz oruçluyuz, sorunu olmasa kimse gelmez. Oruçlu insanları mağdur edenlerin utanması gerek. Bu işin devamı gelecek. Bugün 376 minibüsün 54'ü geldi. Eğer sorun çözülmezse 376 araçla geleceğiz. Biz yolcularımızın mağdur olmaması için 376 aracımızı bugün buraya getirmedik. Sadece günlük yatan araçlarımız geldi. Çözüme ulaşılamazsa daha sonraki günlerde tüm araçlarımız gelecek. Biz metroya karşı değiliz metrodan doğan sorunların çözülmemesine tepkiliyiz.”

UBER OLABİLİRİZ

Daha önce İBB ile çözüm için bir çok görüşme yapıldığını anlatan Yılmaz, “Taksi olacaksınız dediler. Yeni güzergahlar belirleyin dediler. Hepsini kabul ettik. Halk otobüslerine verdiler belirlediğimiz hattı. Yine yeni güzergahlar verdik. Uber gibi lüks taksi olabiliriz. Her türlü çözüme açığız ama İBB'den ‘yapacağız' demenin dışında hiçbir yaklaşım yok. 6 yılı geçti sorun çözülemedi. Bu sürede bankalar esnafın tepesine bindi. Borçtan çoğu arabalarını sattı. Bağlanan, hiç çalışamayan arabalarımız var” diye konuştu. Başbakandan, cumhurbaşkanından yardım isteyen Yılmaz “54 aracımız evimizin önünde çalışmayıp bekleyeceğine İBB'nin önünde beklesin. Biz çare bulamadık belediye çare bulsun, değerli devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız otobüslerin sorununu çözeceğiz dedi çözdü. Taksicilerin işini çözeceğiz dedi çözdü. Şimdi biz de minibüs esnafı olarak çözüm bekliyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizin yarısı gitti yarısının da ne olacağı belli değil. Bu belirsizliklerin giderilmesi elimizden alınmış hakların geri verilmesini talep ediyoruz. Hiçbir şahsi talebimiz yok rant peşinde değiliz” dedi.