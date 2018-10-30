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Metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu

İstanbul Küçükçekmece Beşyol mevkiinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

android-time 11:03 30 Ekim 2018
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İstanbul Küçükçekmece Beşyol mevkiinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Avcılar’dan Zincirlikuyu’ya ilerleyen metrobüs, Beşyol Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle iki yönünde de metrobüs kuyruğu oluştu. Metrobüstekiler inerek duraklara yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasıyla yoğunluk azalmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Metrobüs hattımızda yaşanan araç arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştır. Konu ekiplerin bilgisi dahilinde olup, kademeli olarak metrobüs geçişi yapılmaktadır” denildi.
İSTANBUL, (DHA) 

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Son güncelleme: android-time 11:0430.10.2018
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