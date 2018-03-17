Metrobüs durağı cinayetinde flaş gelişme

Sefaköy'de iş başvurusundan dönen ve üniversiteden yeni mezun olan 25 yaşındaki Gürkan Aras'ın Sefaköy metrobüs durağında bıçakla öldürülmesi ve Mehmet A.'nın (44) yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşı 18'den küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Gürkan Aras ve Mehmet A.'yı uygunsuz vaziyette yakalamaları üzerine olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 12 Mart tarihinde Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarındaki yeşil bir alanda yaşandı.

İddialara göre olay şöyle gerçekleşti; Üniversiteden yeni mezun olan 25 yaşındaki Gürkan Aras ve Mehmet A. ile yaşları 18’den küçük olan S.A., E.G. ve K.G. isimli üç şüpheli arasında arasında tartışma yaşandı.

GÜRKAN ÖLDÜ MEHMET YARALANDI

Yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Çıkan arbede esnasında S.A., E.G. ve K.G. isimli üç şüpheli yanlarında bulunan bıçakla Gürkan Aras ve Mehmet A.’ya saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleriyle Gürkan Aras ve Mehmet A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, Gürkan Aras olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri de failleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İnceleme kapsamında şüphelilerin kimlikleri belirlenerek harekete geçildi. Yapılan eş zamanlı baskınlarla yaşı 18’den küçük olan S.A., E.G. ve K.G. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

“UYGUNSUZ VAZİYETTE GÖRDÜK SALDIRDIK”

Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorgulamalar sonucu şüphelilerin, Gürkan Aras ve Mehmet A.’yı çalılar bir vaziyette görmeleri üzerine aralarında tartışma yaşandığı ve cinayeti işlediklerini beyan ettikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Mehmet A.’nın farklı bir suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.