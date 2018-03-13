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Metrobüste iki gencin öpüşmesine müdahale eden yolcuya Nevşin Mengü’den sert tepki geldi!

Sevgililer öpüştü diye Metrobüste olay çıktı! Bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi’ olarak adlandırınca Nevşin Mengü sosyal medyadan sert tepki gösterdi!

android-time 10:00 13 Mart 2018
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Metrobüste iki gencin öpüşmesine müdahale eden yolcuya Nevşin Mengü’den sert tepki geldi!
Sevgililer öpüştü diye Metrobüste olay çıktı! Bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi’ olarak adlandırınca Nevşin Mengü sosyal medyadan sert tepki gösterdi!

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameralarına yansıdı… .Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine olay çıktı! Bir metrobüs yolcusu kendini ‘ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti. Şahsın gençlere müdahalesinin ardından bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, “Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters” ifadeleriyle savundu. Bunun üzerine  iki gencin öpüşmesine müdahale eden şahsa Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyadan sert tepki gösterdi:  “Hiç sevip sevilmedikleri için sevgiyi ahlaksızlık sanıyorlar”

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Son güncelleme: android-time 10:0313.03.2018
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