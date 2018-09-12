Metrobüste şoföre şemsiye ile saldırı davasında müşteki şoförü suçladı

Acıbadem’de seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vuran ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut’un yargılandığı davada dinlenen müşteki şoförün küfürlü konuştuğunu söyleyerek, şoförü suçladı.

İstanbul Acıbadem'de, 23 Eylül 2016'da seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförüne elindeki şemsiyeyle vurarak, metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut'un, “olası kastla kasten yaralama” ve “olası kastla mala zarar verme” suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut, metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ve bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

‘ADETA ŞAHA KALDIRIR GİBİ…'

Anadolu yakasına gitmek için Zincirlikuyu durağında metrobüse bindiğini söyleyen müşteki Ömür İlbaş, “Metrobüsün içerisi sakindi, sürücüsü aracı hızlı kullanıyordu. O nedenle inmek istemiştim ancak inmedim. Metrobüs bir süre sonra durdu. Bu sırada sanığın ‘kapı' diye seslendiğini duydum. Metrobüs şoförü aracı adeta şaha kaldırır gibi hareket etti. Metrobüs şoförü yüksek sesle ‘açarım açmam, keyfimin kahyası mısın' dedi. Şoför homurdanmaya devam ediyordu. Sanık Murat Akbulut da, ‘sen ne diyorsun' şeklinde cümle kurarak öne doğru ilerledi. Metrobüs şoförü ayağa kalktı, birbirlerine girdiler. O sırada metrobüs hareket halindeydi. Birden tıkırtılar gelmeye başladı. Metrobüs bariyerlere çarpıyordu. Saniyeler içinde yoldan çıktık. Ben sanığın metrobüs şoförüne şemsiyeyi vurduğunu görmedim” dedi. Müşteki İlbaş, sanıktan şikeyetçi olduğunu söyledi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.