Metrodaki meçhul şahıs seyyar satıcı mı?

Mehmet Ali Erik isimli vatandaşın yaralanmasına, onlarca kişinin de ölüm tehlikesi atlamasına neden olan 'meçhul şahıs' her yerde aranıyor. Şahsın; bir seyyar satıcı olması ihtimalini değerlendiren emniyet güçlerinin çalışması sürüyor.

İstanbul’un en yoğun metro hatlarından birisi olan Yenikapı-Hacıosman metro hattının Maslak/İTÜ Ayazağa İstasyonu'nda 27 Şubat'ta yürüyen merdiven çökmüş, olayda Mehmet Ali Erik isimli vatandaş yaralanmıştı.

İLK AÇIKLAMADA YARALI VATANDAŞ SUÇLU GİBİ GÖSTERİLMİŞTİ!

İBB olayla ilgili ilk gün yaptığı açıklamada “Merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş…” diyerek mağdur vatandaş Mehmet Ali Erik’i sorumlu göstermişti.

BİR AY SONRA YENİ AÇIKLAMA

İBB olayın üzerinden bir ay sonra yaptığı açıklamada ise “Arızalı merdivenlerin kullanılmaması için konulan bariyerlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldığını” söyledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sözcü, çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde kimliği henüz meçhul bir kişinin, metro merdivenlerinin girişine konulan uyarı bariyerlerini kaldırdığı görülüyor.

Bariyerin; meçhul şahıs tarafından kaldırılıp vatandaşların merdivene yönelmesinin ardından da bu kez bir başka şahıs tarafından merdivenin çıkışındaki diğer uyarı bariyerinin yine kimliği henüz bilinmeyen birisi tarafından kaldırıldığı gözleniyor.

HER ŞEY POLİSİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLUYOR

İşin trajikomik yanı ise tüm bunların, istasyon girişinde asayiş uygulaması yapan sivil polislerin gözü önünde olması.

MEÇHUL ŞAHIS ARANIYOR!

İBB’nin söz konusu görüntüleri emniyet güçleri ile paylaştığı, merdiven girişindeki bariyeri kaldırarak kazaya neden olan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şimdi polis saat 17:03’de bariyeri kaldıran şahsı arıyor.

SEYYAR SATICI MI?

Şahsın, metro girişinde satış yapan bir seyyar satıcı olduğu ihtimali üzerinde de duruluyor.