Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Kasım ayının başlaması ile İslam alemi'nin en mübarek günlerinden biri olan Mevlid Kandili merak konusu oldu. Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, 2018 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gün?

İslam aleminin ve Türkiye'nin heyecanla beklediği Mevlid Kandili Kasım ayında kutlanacak. Müslümanlar Mevlid Kandili günü günü dua ederek, nafile namazı kılarak ve oruç tutarak geçirir. Bu kutlu günü kaçırmak istemeyen vatandaşlar “2018 Mevlid Kandili ne zaman” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mevlid Kandili hangi tarihte? Vatandaşların 2018 yılının son Mevlid Kandiline kısa bir süre kala merak ettikleri sorular haberimizin içerisinde…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.