Kandilde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar: Mevlid Kandilinde nasıl ibadet edilmeli?

Bugün Peygamber Efendimizin doğum günü yani Mevlid Kandili. İnananlar Mevlid Kandilinde nasıl ibadet edilmeli araştırıyor. Kandilde yapılacak ibadetleri ve okunacak duaları haberimizde bulabilirsiniz. Peygamber Efendimizi anmak için kandil gecesi hangi duaları okuyabiliriz?

Tüm İslam alemi Mevlid Kandilini kutluyor. Bu özel günde İslam nebisinin doğum günü salavatlarla, dualarla ve zikirlerle kutlanır. Mevlid Kandilini idrak ettiğimiz bugün okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte kandilde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar…

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

İLGİLİ HABER Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur?Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.