Çakırözer: ‘Mevsimlik işçilerin haklı taleplerine kulak verin’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mahmudiye Belediyesi’nde yılın 5 ay 29 günü çalışan mevsimlik işçiler ile İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan ve 13 Kasım’da çalışma süreleri sonlanacak olan geçici işçilerle bir araya geldi. Mahmudiye’deki geçici işçiler ile hükümete çağrıda bulunan Çakırözer, geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılarak, yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

‘BELEDİYELERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASI BÜYÜK HAKSIZLIK’

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine giden CHP'li Çakırözer, Mahmudiye Belediyesi'nde çalışan mevsimlik işçilerle bir araya geldi, talep ve sıkıntıları dinledi. Taşerona kadro düzenlemesi kapsamında, belediyelerde çalışan geçici işçilerin kapsam dışı bırakılmasının büyük haksızlık olduğunu belirten Çakırözer, yılın 5 ay 29 günü çalışan mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatılmasını ve yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini istedi.

Meclis açılır açılmaz konuyu Meclis gündemine de taşıyacağını belirten Çakırözer, konunun çözümü konusunda hükümet yetkilileri ile siyasi parti temsilcilerinden de destek istedi. Çakırözer ve geçici işçiler, “Belediyelerde çalışan onlarca mevsimlik geçici işçilerimiz çalışma sürelerinin uzatılmasını istiyor. Hem on yıllardır mevsimlik işçi olarak çalışan işçilerimiz, hem de 13 Kasım'da çalışma süreleri bitecek İŞKUR çalışanlarının mağduriyetleri derhal giderilmeli ve bu emekçilerimizin çalışma süreleri uzatılmalıdır. Bu adaletsizlik artık son bulmalı, emekçilerimizin talepleri bir an önce karşılanmalıdır” dedi.

‘İŞÇİLERİN HAKLI TALEPLERİNE KULAK VERİN’

Ziyaretleri sırasında İŞKUR Toplum Yararına Programı kapsamında belediyede çalışan 40 kadın işçi ile de bir araya gelen Çakırözer, İŞKUR çalışanlarının da çalışma sürelerinin uzatılmasını istedi. Çakırözer, “sadece Mahmudiye Belediyemizde değil, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimizde, kamuda çeşitli işlerde çalışan geçici işçilerimiz var. Lükse, rantiyecilere para ayıran hükümet artık geçici çalışan emekçilerimizin de sesini duymalı. Yılın sadece 5 ay 29 günü çalışan bu emekçilerimiz yılın diğer 6 ayında çalışamıyor, evine ekmek götüremiyor. İşçilerimiz zaten zor koşullar altında evlerine ekmek götürmeye çalışırken çalışma sürelerinin uzatılmaması büyük haksızlıktır. Bu adaletsizlik der son bulmalıdır” diye konuştu.

‘VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN’

Hükümet yetkililerince mevsimlik işçilere verilen sözleri hatırlatan Çakırözer, “iktidar mevsimlik işçilerimizin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne çıkarılacağını, taşeron işçilere kadro verileceğini söylemişti. Ama belediyelerimizdeki mevsimlik işçiler bu kapsama alınmadı, verilen sözler tutulmadı. Sadece Mahmudiye Belediyemizde onlarca mevsimlik işçimiz 5 ay 29 gün çalışıyor. Hani bu işçilerimizin çalışma süreleri uzatılacaktı? Verilen sözler çabuk unutuldu. Belediyelerimizde çalışan 10 yıllık, 20 yıllık mevsimlik işçiler var. Bu yapılan ikiyüzlülüktür, vicdansızlıktır. Bu adaletsiz, haksız uygulama bir an önce sonlandırılmalı. Onlarca emekçimizin çalışma süreleri uzatılarak, işçilerimizin haklı talepleri karşılanmalı ve hak ettikleri çalışma koşulları sağlanmalıdır” dedi.

‘MECLİS'TE DE TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’

Konunun Meclis'te de takipçisi olacağını belirten Çakırözer, yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması konusunda hükümet yetkilileri ile diğer siyasi parti temsilcilerinden de destek istedi. Çakırözer, “Bu sorun sadece Mahmudiye Belediyemizde çalışan emekçilerimizin sorunu değil, Türkiye'nin dört bir yanında çalışan geçici emekçilerimizin sorunudur. Siyaset üstü meseledir. Emekçilerimizin hakkını, hukukunu hep birlikte savunmalı ve yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için birlik olmalıyız” şeklinde konuştu.