Meyveyi bırakın, kelle paça yiyin, kemiği kaynatıp için

Profesör Doktor Canan Karatay, Yargıtay'ın kuruluşunun 150. Yılı etkinlikleri kapsamında Yargıtay Konferans Salonu’nda “Şeker en tatlı zehirdir” konulu konferans verdi.

Ünlü kalp doktoru Prof. Canan Karatay, bu kez Yüksek yargıda ezber bozdu. Yargıtay üyelerine konferans veren Karatay, ‘'Ekmek, şeker, tuz, meyve yemeyin. Kelle paça, ayak paça, köy tavuğu, köy yumurtası, köy tereyağı, zeytin, fıstık, turp yiyin, soğuk sıkım zeytinyağı ve su için. Kemiği kaynat, her sabah limonla suyunu iç, hiçbir hastalığın kalmaz” dedi. Rafine unlar, şeker ve rafine sofra tuzlarından uzak durulmasını da isteyen Karatay, şekerli içeceklerin, gebelere yapılan şeker yüklemesinin bütün hücrelere zarar verdiğini dile getirdi. Şekerin, şeker hastalığı, obezite, alzaymır, depresyon, parkinson ve kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguladı. Karatay sözlerine şöyle devam etti: “Ekmek beyni uyuşturur, trigliseriti yükseltir. Sürekli ‘ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek. Her türlü meyve, vücutta trigliseriti yükseltir. Meyve yemeyin, merak etmeyin aç kalmazsınız. Meyve şekeri de, çocukların karaciğerini yağlandırır. Çocuklar şimdi şişman. Rafine tuzlardan da uzak durun. Kristal kaya tuzu kullanın, ömrü uzatır.”

2 ÖĞÜN YEMEK YETER

İbni Sina'nın günde 2 öğün yemek yenilmesini önerdiğini söyleyen Canan Karatay, “2 öğün yeter, sağlıktır, 3 öğün hastalıktır. Endüstrinin oyuncağı olmayın. Spor salonları, yüzme kursları yerine çıkın dışarı hareket edin. Turp, fıstık, havuç, lahana, karnabahar ye… Turp yersen turp gibi olursun, fıstık yersen fıstık gibi oluırsun, ömrün uzar” dedi.