MHP Antalya’da kampta, Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Antalya'da seçim kampına girdi. Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve belediye başkanları toplantısı öncesi gündeme dair konularla ilgili konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Nefesi kesilenler, nefsine yenik düşenler çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaları muhtemeldir. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir. Geçmişin kuytu köşelerinde şuurumuzun merceğiyle baktığımızda hüzüne perçinleşmiş pek çok ibretlik misal verilecektir.Davanın omzuna basanlarla, davaya omuz verenler tecrübeyle sabittir. ‘ben' diyen, bencilliğe gömülen dünyanın kendi çevresinde döndüğüne aldanan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir.

Bir olmayı amaçlayan biz duvarında harç olmayı önceliğine almayan algı her zaman fitneyi körüklemiştir. Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı, nereye varmak istediğimizi dar ufkuyla çürük ahlakıyla sorgulayıp dedikodu çarkında dönenler yoldan çıkıp yolunu şaşıranlardır. Şunu bilmenizi isterim ki, yoldan çıkan davanın önünde engeldir. ‘Ben' diyenler sinsi planlar yapanlardır. Dava insanı akıldan önce adanmış bir yüreğe ihtiyaç duyacaktır.

‘MHP’de duraklama bitmiştir’

Millet bizden görev bekliyor. Yükü kaldırmaya talip olanlar sağına soluna bakmadan zorluklara dayananlar mükafata layık olan dava insanlarıdır. Böylesi dava insanları MHP’nin yüz aklarıdır, yüce isimleridir. Ülkücü olan, ülkücü yaşayan tertemiz vicdanlar her şeyin en güzeline layıktır. MHP sabrederek, iman ederek zorlukları ekarte etmiştir. Bazı insanlar başkalarından bir dakika önce hareket ettikleri için kahraman olmuşlardır buna göre MHP’nin her bir ferdi kahramandır. MHP’de duraklama bitmiştir