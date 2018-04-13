MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ortadoğu kaynıyor, Twitter’dan rest çekiyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ortadoğu'da yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Twitter’dan rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili nedeniyle açıklamada bulundu. Suriye meselesi üzerinden gündeme değinen Bahçeli, “Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. Bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşmayı diliyorum. Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor. Bu itibarla birliğimizin, beraberliğimizin, sükûnet ve selametin miracına milletçe ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.

“TWİTTER’DAN REST ÇEKENLER…”

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe de değinen Bahçeli, “Twitter'dan rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum. Hüzünlü Mescid-i Aksa'nın ablukadan kurtulması, mukaddesatımıza örtülü savaş açanların oyunlarının bozulması için Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'nin mirasıyla kutlu bir dirilişe, kalıcı bir dirence kademe kademe yükselmesini arzuluyorum. Aziz Türk milletinin, İslam dünyasının Miraç Kandili'ni dua ve en halisane duygularımla kutluyor, Allah'tan daimi saadet ve nice manevi güzellikler diliyorum. Üzülmeyin, Rabbim inananlarladır, dert etmeyin Allah bizimledir” ifadelerini kullandı.