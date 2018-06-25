MHP, ittifakta fire vermedi Demirtaş, Akşener’i geçti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul Erdoğan’a yüzde 50 destek verdi. AKP’nin yüzde 42 olan oy oranına MHP’den yüzde 8’lik destek geldi. Muharrem İnce yüzde 37 oy aldı.

AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifaki ile CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın aldıkları oy oranıyla partilerin cumhurbaşkanı adaylarının alacağı oylar arasında fark olup olmayacağı da kritik bir konuydu. İstanbul oylarında ittifakların önemli bir fire vermemesi dikkat çekti.

SULTANBEYLİ’DEN YÜZDE 69

AKP'nin İstanbul genelinde oy oranı yüzde 42 oldu. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 50 oy aldı. Arada kalan yüzde 8'lik fark ise Cumhur İttifakı'nın diğer partisi MHP'den geldi. Bu durum MHP'ye oy veren kesimin ittifakın ortak adayı Erdoğan'ı da desteklediğini gözler önüne serdi. Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük destek yüzde 69 ile Sultanbeyli İlçesi'nden geldi. Erdoğan'a en düşük desteği veren ilçe ise yüzde 18 ile Beşiktaş oldu.

Muharrem İnce de İstanbul'dan yüzde 37'ye yakın oy alarak partisi CHP'nin aldığı desteği 10 puan aştı. İnce'ye en büyük desteği ise yüzde 74 oy oranıyla Beşiktaş verdi. İkinci sırada yüzde 72 ile Kadıköy geldi. Üçüncü ise yüzde 60 ile Şişli oldu. Sultanbeyli, İnce'ye sadece yüzde 12'lik destek vererek listenin sonunda yer aldı.

İstanbul'da milletvekilliği seçiminde HDP üçüncü sırayı alırken partinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da yüzde 7'lik destekle Erdoğan ve İnce'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Selahattin Demirtaş'ı en çok destekleyen ilçe yüzde 17 ile Esenyurt oldu. Çatalca ise Selahattin Demirtaş'a sadece yüzde 2'lik destek vererek son sırada yer aldı.

AKŞENER YÜZDE 5 ALDI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul'dan aldığı destek yüzde 5'te kaldı. Akşener'e en büyük desteği yüzde 10 ile Çatalca verdi. En düşük destek ise yüzde 3 ile Sultanbeyli'den geldi.

İstanbullular Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 1 oy verirken, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0.2 oy aldı.

2014'TE DE YÜZDE 50 ALMIŞTI

10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbullular, Erdoğan'a yüzde 50 destek vermişti. CHP ile MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ise yüzde 41 oy almıştı.

HDP adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 9 destek toplamıştı.