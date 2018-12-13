MHP Mersin Büyükşehir adayı Tuna, ‘İsrafçı değil, insaflı belediyecilik yapacağız’

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” dolayısıyla öğrencilere mandalina dağıttı. Başkan Tuna, Yerli ürünlerimizin değerini bilelim, gelecek nesillere öğretelim” dedi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle okulları ziyaret eden MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna okulları ziyaret etti. Öğrencilere mandalina dağıtan Tuna, “Yerli malı tüketmek noktasında halkı bilinçlendirmede biz yerel yöneticilere de önemli görevler düşmektedir. Yerli ürünlerimizin değerini bilelim, gelecek nesillere öğretelim” şeklinde konuştu.

“İSRAFÇI DEĞİL, İNSAFLI BELEDİYECİLİK”

15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı görevinde “İsrafçı değil, insaflı Belediyecilik” anlayışıyla çalıştıklarının söyleyen Başkan Tuna, Türkiye'nin güçlenmesinin yerli üretimden geçtiğini belirterek, göreve geldikleri 15 yılda Toroslar Belediyesi'ni üreten bir yapıya kavuşturduklarını dile getirdi.

“MİLLİ EKONOMİYE DE KATKIDA BULUNDUK”

Toroslar Belediyesi olarak her zaman üretimi ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Tuna, “Piknik masası, kamelya, çöp kovası, bank, aydınlatma direği, pergole gibi malzemeleri kendi işçimizle kendi atölyemizde üreterek ve onararak, gelirlerimizi israf etmeden hizmete dönüştürdük ve böylelikle milli ekonomiye de katkıda bulunduk” ifadelerini kullandı.

“YEREL YÖNETİCİLERE DE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

MHP Mersin Büyükşehir adayı Tutum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli malı tüketmek noktasında halkımızı bilinçlendirmede biz yerel yöneticilere de önemli görevler düşmektedir. Bilinçli tüketicilerin yetişmesini sağlamamalıyız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize kazandıracağımız emeğin, üretimin ve alın terinin kutsallığı onların yerli mallarına yönelmesine vesile olacaktır”

“ÜRETİCİ VE KÖYLÜ PAZARLARI KURDUK”

Hamit Tuna, çiftçi ve köylülerin ürettikleri mahsullü birinci elden satabilmeleri amacıyla Toroslar'da “Üretici ve Köylü Pazarları” oluşturduklarını sözlerine ekleyerek, “Toroslar İlçemizde üç noktada oluşturduğumuz Üretici ve Köylü pazarı ile köylü vatandaşımızın tarlasında yetiştirdiği organik ürünleri doğrudan halkımıza daha az maliyetle satabilmesine vesile oluyoruz” açıklamasında bulundu.