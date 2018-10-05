MHP Üsküdar teşkilatı görevden alındı, 11 kişi gözaltında

Dün gece Meral Akşener'in evinin önünde toplanan protestoculardan 11'i gözaltına alındı. MHP Genel Merkezi de Üsküdar İlçe Teşkilatını görevden aldığını duyurdu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beylerbeyi'ndeki konutunun önünde dün gece yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Konutun çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Tespit çalışmalarının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

MHP ÜSKÜDAR TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI

MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı da Genel Merkez tarafından görevden alındı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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NE OLMUŞTU?

Ülkücü oldukları öne sürülen bir grup, İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan Meral Akşener’in evinin önünde dün akşprotesto gösterisinde bulunmuştu. Akşener’in evinin önüne geceyarısı gelen yaklaşık 30 kişi “Meral şaşırma sabrımızı taşırma”, “Bozkurtlar burada çakallar nerede”, “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde slogan atmış, kapısının önüne çıkan Meral Akşener de gruba sert tepki göstermişti.

Akşener daha sonra olaya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de etiketleyerek “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklama yaparak Akşener'in evinin önünde güvenlik önlemi alınması için harekete geçildiğini duyurmuştu. Soylu “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır.” demişti.