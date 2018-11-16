MHP’de 9 ilçe daha belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi’nde 9 ilçenin daha yerel seçim adayları belli oldu. Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı, Fatih Mehmet Bucak oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yeni adayları açıkladı. Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen belediye başkan adayları şöyle: 1- Mersin – Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can 2- Mersin – Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç 3- Mersin – Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu İLGİLİ HABER Son dakika... MHP 5 büyükşehir başkan adayını açıkladı 4- Gaziantep – Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait Kılıç 5- Adana – Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar 6- Kırıkkale – Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik 7- Şanlıurfa – Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Bucak 8- Şanlıurfa – Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz 9- Manisa – Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda İLGİLİ HABER MHP'li isimden AKP'ye uyarı! 'Anketler ve sokak alarm veriyor'

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