MHP’de 9 ilçe daha belli oldu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yeni adayları açıkladı. Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen belediye başkan adayları şöyle:
1- Mersin – Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can
2- Mersin – Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç
3- Mersin – Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu
4- Gaziantep – Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait Kılıç
5- Adana – Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar
6- Kırıkkale – Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik
7- Şanlıurfa – Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Bucak
8- Şanlıurfa – Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz
9- Manisa – Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda
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