MHP’de yeni görev dağılımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası parti içerisindeki yeni görev dağılımları belli oldu. Toplantıda, İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı, Kadir Şekerci Genel Sekreter Yardımcısı olarak belirlendi.