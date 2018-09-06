Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MHP’de yeni görev dağılımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası parti içerisindeki yeni görev dağılımları belli oldu. Toplantıda, İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı, Kadir Şekerci Genel Sekreter Yardımcısı olarak belirlendi.

android-time 15:28 6 Eylül 2018
Haberler Gündem
MHP’de yeni görev dağılımı belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası parti içerisindeki yeni görev dağılımları belli oldu. Toplantıda, İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu Genel Başkan Yardımcısı, Kadir Şekerci Genel Sekreter Yardımcısı olarak belirlendi.

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: android-time 15:4106.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar