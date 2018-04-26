Bahçeli’den İYİ Parti sloganı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekilliği aday adaylığı başvruları bugün başladı. İlk başvuruyu yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama" dedi. Bahçeli'nin sözleri dinleyenleri gülümsetti.

MHP’de 24 Haziran’da yapılacak erken seçim için bu sabah milletvekilliği aday adaylık başvuruları başladı. İlk başvuruyu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını belirterek, “YSK seçim takvimini açıklarsa bundan sonra siyasi partiler yoğun bir çalışma ortamına girecek. Biz de tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız, bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar biraz kapı aralarlarsa” dedi.

‘BİR PARTİNİN SLOGANINA BENZEDİ AMA’

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir basın mensubunun, ‘Nasıl bir süreç bizi bekliyor?’ sorusuna ‘Ülkemiz için gayet iyi olacak” dedi. Bahçeli daha sonra, gülümseyerek “Bir partinin sloganına benzedi ama. MHP bu seçimi çok önemsiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır” dedi. MHP’de milletvekilliği aday adaylığı süreci 3 Mayıs’ta sona erecek.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)