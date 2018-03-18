MHP’de kurultay günü… Tek aday Bahçeli

MHP’nin bugün toplanan kurultayında, AKP ile kurulan ittifakın gerekçeleri açıklanacak, gelecek vizyonu ortaya konulacak. CHP’nin davet edilmediği kurultayda, AKP'yi 3 kişi temsil ediyor. Kurultay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açılış konuşması ile başladı.

MHP, 12. Büyük Kurultayı'nı bugün topluyor. Kurultaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm delegelerin imzasıyla tek başkan adayı olarak girdi.

Kurultay, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve siyasi ittifaklara olanak tanıyan değişiklere imza atan genel başkana onay mecrası olacak. Ayrıca, AKP ile kurulan ittifakın gerekçeleri açıklanacak, bu ittifakın gelecek vizyonu ortaya konulacak.

Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

Teşkil edilen kurultay divanının değerli başkan ve üyeleri, dost ve kardeş ülkelerin saygın temsilcileri, teşrif eden saygıdeğer misafirler, fedakar ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, medyamızın değerli mensupları hepinizi selamlıyorum.

Gönülleri birleşenler selam sizlere. Gözünde bayrak, gönlünde vatan, gövdesinde hayatın yükünü taşıyan muhteşem milli varlığa selam olsun. Millet ve memleket sevdalılarına selam olsun. Emek ve ömür veren tertemiz vicdanlara selam olsun. Söz ak, gözü tok, duruşu dik, duyuşu berrak, feraset kalelerine selam olsun.

Turan illerine, Türkistan diyarlarına, kızıl elma ülküsü ile yürüyen nesillere, dava arkadaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Nice badireleri yenerek nice belaları ezerek nice engelleri geçerek, hamdolsun 12. Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk. Bu muazzam diriliş ruhu ile buluştuk.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümünde toplandık, Türk milletinin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk. Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara; Gümbür gümbür, işte buradayız. Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla taşeronlarını zangır zangır titretiniz. Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez diyen, kutlu irade nerede?

“BİZİM İÇİN VEFA SADECE BİR SEMTİN İSMİ DEĞİLDİR”

Kurultayımızın milletimize, geleceğimize, partimize, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hilal bakışlılar, bozkurt duruşlular hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri vardır. Duruş aynı zamanda iddia, irfan, yüksek karakter ve kararlılık mahsulüdür. Kıpırdamadan duranın değil, duruşu ile hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır. Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, maneviler, halkın yanıdır. Biliyoruz ki Türkiye’nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye’dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir. Bizim için vefa sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayanın milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan, kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır.

MHP demek şühedaya vefa demektir, millete beka demektir. Beka, var oluşumuzdur, payidarlığımızdır. Sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır.

MHP’yi darbe kanallarından durduramayanlar bu defa farklı iddialar ile ortaya çıktılar. 10 Ocak 2016’da dedik ki, kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018’dir. 2 yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart’a geldik, siz söyleyiniz, sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? 12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelinceye kadar ne kadar kepazelik, travma, skandal varsa maruz kaldık. Oyunları tümden bozduk. Bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır.

Ederi 1 dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır.

Bir yanda Afrin’den Suruç’a kadar küresel ölçekte bir şiddet sarmalı sahaya indirildi. Sivil ve masum vatandaşlarımız hedef alındı. Şehit naaşları ağıtlarla son yolculuklarına uğurladı. 20 Temmuz 2015’ten bu yana 1461 evladımız şehit düştü. 15 Temmuz’da tarihin en şiddetli işgal teşebbüslerinden birisine milletçe maruz kaldık. Belirli aralıklarla dayatılan sözde özerklik ilanları bunun habercisiydi. 4. aşamada ise İran’ın, ABD’nin ve İsrail kanalıyla çözülerek Kürdistan’ın son kısmının inşası hedeflenmişti. Bu nedenle MHP ile uğraşıldı, MHP ameliyat masasına yatırıldı.

Hem MHP hem de partisiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel kuşatmaya alındı. Bu kuşatmaya tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz’da Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci vuruş 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekatı, üçüncüsü ise Zeytin Dalı Harekatı’dır. Tehlike geçti mi? Asla. İşbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık.